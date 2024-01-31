كشفت هيئة شئون الأسرى والمحررين في فلسطين، تفاصيل الاعتقال والتنكيل اللذين تعرضت لهما المعتقلة فاطمة فضل الشمالي (53 عاما) من مدينة الخليل، والوضع المأساوي للمعتقلات القابعات في سجن الدامون.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن عددا من الجنود اقتحموا منزلها في بلدة إذنا غرب الخليل، وكبلوها وعصبوها، بعد الاعتداء على زوجها بالضرب بطريقة وحشية، وتحطيم محتويات المنزل، ثم اقتيادها إلى معسكر قريب بقيت فيه حتى الصباح، وبعدها نقلت إلى التحقيق في سجن "هشارون"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضافت أنها خضعت للتفتيش العاري، ووضعت في زنزانة متسخة جدا بقيت فيها لمدة ثلاثة أيام، والبرد فيها شديد، والطعام المقدم سيئ، ثم نُقلت بعدها إلى سجن الدامون.

وأشارت إلى أن القسم الذي وُضعت فيه هي ومجموعة من المعتقلات قديم وغير مستخدم لفترة طويلة، وأبوابه تالفة، ورائحته كريهة ولا تدخله الشمس، كما أن الرطوبة فيه عالية، والبرد لا يطاق.

وتابعت: «ساعات الخروج للفورة قصيرة، ووقتها مخصص للاستحمام أيضا، لكن الحمامات موجودة خارج الغرف، ومعظم الوقت لا توجد مياه دافئة، بل باردة جدا، ما يجعل الاستحمام أمرا مستحيلا في هذا الطقس البارد».

يُذكر أن المعتقلة، متزوجة وأم لثلاث بنات وثلاثة أولاد، وهي والدة الشهيد عدي أبو جحيشة الذي استُشهد في الثاني عشر من الشهر الجاري.