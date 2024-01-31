حكومة جزر فوكلاند تؤكد اكتشاف حالتي أنفلونزا الطيور بين بطاريق جزيرة سي لايون

أكدت حكومة جزر فوكلاند وجود حالتي إصابة مؤكدتين بمرض أنفلونزا الطيور، بين بطاريق "الجنتو" في جزيرة "سي لايون"، التي تعد جزءا من الأراضي البريطانية ضمن أقاليم ما وراء البحار.

وقالت متحدثة باسم الحكومة: "لا نزال في انتظار نتائج أخرى لم تصدر بعد، إلا أن هناك الكثير من الطيور التي تلقى حتفها في ظروف مماثلة".

وقد تم العثور حتى الآن على أكثر من 200 كتكوت وبعض الطيور البالغة، نافقة.

وكان تم إغلاق جزيرة "سي لايون"، الوجهة السياحية الشهيرة، أمام الزائرين منذ 19 من يناير الجاري، بالإضافة لجزيرة "ستيبل جيسون" في شمال غرب البلاد.

وأفادت المتحدثة، بأن من المنتظر حاليا صدور نتائج اختبارات طيور بطاريق الروكهوبر.

وتعمل حكومة جزر فوكلاند مع السكان منذ فترة، للاستعداد لموجة تفشي فيروس "إتش 1 إن 1" على نطاق واسع.

وقالت المتحدثة: "يدرك الجميع أهمية الحياة البرية في الجزر، وواجب علينا القيام بما في وسعنا لحمايتها".