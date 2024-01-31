تخفيف عقوبة سجن رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق بواقع النصف

خففت عقوبة السجن بحق رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق، بواقع النصف من 12 عاما إلى 6 أعوام، بمقتضى قرار اتخذته هيئة ترأسها ملك البلاد السابق، وفقا لما أورده تقرير نشرته شبكة تلفزيون "سي إن إيه" الإخبارية.

ونقلت شبكة تلفزيون "سي إن إيه" في سنغافورة، عن مصادر "لم تفصح عنها"، تشمل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، أن القرار يتضمن تقليل الغرامة المفروضة على نجيب رزاق بقيمة 210 ملايين رينجيت (44 مليون دولار)، إلى مبلغ غير محدد، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.

وجاء في التقرير، إن من المتوقع أن ينتهي نجيب - المسجون منذ أغسطس من عام 2022 - من تنفيذ فترة عقوبته، بعد التخفيف، في أغسطس من عام 2028، كما أنه قد يحصل على إطلاق سراح مبكر مشروط لحسن سلوكه في أغسطس 2026.

ويقضي نجيب "70 عاما" حاليا عقوبة السجن لإدانته في عام 2022 بـ3 تهم تتعلق بخيانة الأمانة الجنائية وتهمة واحدة بسوء استغلال السلطة، فيما يتعلق بفضيحة صندوق الاستثمار الماليزي (إم. دي.بي1).