ويمبانياما يتواجد ضمن التشكيل الاحتياطي لمباراة كل النجوم

اختير الفرنسي فيكتور ويمبانياما، نجم سان أنطونيو سبيرز، ضمن قائمة من 14 لاعبا احتياطيا لمباراة كل النجوم، التي ستقام في سان فرانسيسكو خلال الشهر المقبل، وفقا لما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبات ويمبانياما (21 عاما)، أفضل لاعب ناشئ في الموسم الماضي خلال الدوري الأمريكي، رابع فرنسي يشارك في هذا اللقاء السنوي، بعد توني باركر ويواكيم نواه ورودي جوبير.

وسيخوض العملاق الفرنسي، والمصنف رقم 1 في درافت عام 2023، مباراة كل النجوم للمرة الأولى في مسيرته، وذلك في موسمه الثاني في NBA، بعدما شارك في مباراة أفضل اللاعبين الشباب ومسابقة المهارات العام الماضي.

وتسلط الأضواء على ويمبانياما في هذا الاستعراض السنوي التقليدي، الذي يقام في 16 فبراير المقبل بسان فرانسيسكو، بعدما اكتسب بعدا جديدا هذا الموسم بفضل تألقه داخل الملعب، حيث تبلغ معدلاته 24.5 نقطة و10.8 متابعات و3.7 تمريرات حاسمة.

كما ساهم ويمبانياما في تحقيق سان أنطونيو سبيرز، لنتائج أفضل من الموسم الماضي، حيث بات يحتل المركز 12 في المنطقة الغربية برصيد 20 فوزا مقابل 24 هزيمة.

وكان ويمبانياما قريبا من أن يكون من بين اللاعبين الأساسيين في مباراة كل النجوم، الذين تم الإعلان عنهم الأسبوع الماضي، لكنه هزم بفارق ضئيل أمام كيفن دورانت في تصنيف تم تحديده من خلال تصويت المشجعين (50%) ووسائل الإعلام (25%) واللاعبين (25%).

واختار المدربون، القائمة الاحتياطية من الغرب والشرق، وأبرزهم أنتوني إدواردز (مينيسوتا)، أنتوني ديفيس (ليكرز)، جيمس هاردن (كليبرز)، جايلن براون (بوسطن سلتيكس)، داريوس جارلاند وإيفان موبلي (كليفلاند كافالييرز)، داميان ليلارد (ميلووكي باكس)، باسكال سياكام (إنديانا بايسرز) وتايلور هيرو (ميامي هيت).