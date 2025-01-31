ترامب: الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت، ولكنه لا يزال يدرس ما إذا كان سيفرض ضرائب على النفط الوارد من الدولتين كجزء من هذه الرسوم.

وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس في المكتب البيضاوي: "قد نفرض أو قد لا نفرض [رسوما على النفط]. ربما نقرر ذلك الليلة".

وأضاف أن قراره سيعتمد على ما إذا كانت أسعار النفط التي تفرضها الدولتان الشريكتان عادلة،على الرغم من أن أساس تهديداته بالرسوم الجمركية كان بسبب الحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المواد الكيميائية اللازمة للفنتانيل.

واستوردت الولايات المتحدة حوالي 6ر4 مليون برميل من النفط يوميا من كندا و563 ألف برميل يوميا من المكسيك في أكتوبر الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة. وكان الإنتاج اليومي في الولايات المتحدة في ذلك الشهر يبلغ نحو 5ر13 مليون برميل يوميا.

لكن ترامب لم يظهر أي قلق من أن فرض ضرائب على شركاء التجارة في الولايات المتحدة قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من المخاطر التي أظهرتها العديد من التحليلات الاقتصادية بشأن ارتفاع الأسعار.