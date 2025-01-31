قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، إن الوزارة تعمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر للسيطرة على الأسعار بالتنسيق مع وزارة التموين، مضيفا: «رصدنا ثباتا في الأسعار خلال الشهرين الماضيين بل إن هناك انخفاضا في أسعار العديد من السلع».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، إلى فتح باب الاستيراد من الخارج بعد رصد تحرك أسعار بيض المائدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك من أجل «تهدئة الأسعار والسيطرة على السوق وإلزام المنتجين داخل مصر بالتوافق مع الأسعار التي يجب أن تكون عليها السلعة».

وأعلن أن الدولة بصدد التوسع هذا العام في إقامة معارض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية على مستوى جميع المحافظات، مضيفا أن وزارة الزراعة ستفتتح مجموعة من المنافذ على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات؛ لضخ السلع بأسعار مخفضة في متناول الجميع.

ولفت إلى الاتفاق مع مجموعة من السلاسل التجارية لضخ السلع بأسعار مميزة بهدف السيطرة على الأسعار، مضيفا أن الوزارة تنسق لإنشاء بعض المعارض بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في بعض الأماكن ومراكز الشباب.

ونوه إلى استمرار عمل العربات المتنقلة في الشوارع لتقديم اللحوم والبيض والمواد الغذائية بكل منتجات وزارة الزراعة، اعتبارًا من الأسبوع القادم وحتى نهاية رمضان.