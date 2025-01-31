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تمكنت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، من إنقاذ 3 أفراد كانوا على لنش بعد اشتغال النيران بغرفة الماكينات.

تعود تفاصيل الواقعة حين تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر، إشارة، بنشوب حريق داخل مركب يدعى "أمبرو"، بعد انتهاء عمل الصيانة بسفاجا جنوب البحر الأحمر.

وأثناء العودة أمام جزيرة سعدانة بخليج مكادى، نشب حريق بغرفة الماكينات وكان على متنها ريس المركب وأحد أفراد اللنش، بالإضافة إلى الميكانيكي.

فور تلقى البلاغ تم الدفع بأحد اللنشات، وتم إنقاذ 3 أفراد دون وقوع أية إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحريق