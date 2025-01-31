قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، إن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي؛ بلغت 10.6 مليار دولار في عام 2024، مضيفا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 20 مليار دولار خلال الثلاث إلى أربع سنوات المقبلة.

وأعرب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، عن امتنانه لمشروع «مستقبل مصر» على جهوده في استصلاح الصحراء، بالإضافة إلى مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، والمتوقع دخولهما حيز الإنتاج خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن الأول كان له الأثر في ضخ منتجات زراعية للسوق المصري وللتصدير.

ونوه أن الصادرات الزراعية في تزايد مستمر، مشيرا إلى تصدير مصر منتجاتها لأكثر من 180 دولة.

ولفت إلى ارتفاع صادرات الفواكه والخضروات الطازجة من 3.9 مليار دولار خلال 2023 إلى 4.6 مليار دولار في 2024، بنسبة نمو 17% وزيادة قدرها 683 مليون دولار.

وأضاف أن التصنيع الزراعي شهد تحقيق طفرة ممتازة، بعدما ارتفعت صادراته من 5.4 مليار دولار في 2023 إلى 6 مليارات دولار في 2024، بزيادة 623 مليون دولار ونسبة نمو 11%.

وطمأن المواطنين بشأن أسعار السلع في رمضان، قائلا: «لدينا سيطرة على السوق والمواطن، وإن شاء الله لن يجد أي زيادة في أسعار السلع بسبب توافرها، كما أن الزراعات تنمو بصورة مبشرة بفضل الإرشاد الزراعي خلال الستة أشهر الماضية».