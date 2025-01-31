زيادة أرباح آبل الفصلية رغم انخفاض مبيعات آيفون

أعلنت شركة آبل عن زيادة في الأرباح في الربع المالي المهم خلال موسم عيد الميلاد "الكريسماس" رغم انخفاض مبيعات آيفون.

وكانت زيادة مبيعات أجهزة ماك وآيباد والخدمات كافية لتعويض انخفاض مبيعات آيفون، وفقا للتقرير الفصلي الذي نشرته الشركة الأمريكية يوم الخميس.

وارتفع صافي ربح آبل بنسبة 7% ليصل إلى 6ر36 مليار دولار أمريكي، رغم تراجع مبيعات آيفون من 7ر69 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 إلى 14ر69 69.14 مليار دولار في نفس الربع من العام التالي. وكان المحللون يتوقعون حوالي 71 مليار دولار في المتوسط.

وتركز آبل بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي في الجيل الجديد من آيفون الذي تم إصداره في الخريف. ومع ذلك، فإن الميزات الجديدة ستتاح تدريجيا. وفي أوروبا، لن تصل العديد من هذه الميزات إلى المستخدمين قبل أبريل/نيسان المقبل.

ومن ناحية أخرى، حققت مبيعات ماك أداء أفضل بكثير مما كان يتوقعه المحللون. وارتفعت المبيعات من 8ر7 مليار دولار إلى 99ر8 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون أن تكون المبيعات أقل من 8 مليارات دولار. كما شهدت مبيعات آيباد زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 7 مليار دولار إلى حوالي 8 مليار دولار.

ونمت مبيعات الخدمات، التي تشمل الإيرادات من متجر التطبيقات وعروض الاشتراك الخاصة بشركة آبل، من 1ر23 مليار دولار في العام الماضي إلى 34ر26 مليار دولار.

وبشكل عام، ارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 4% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 3ر124 مليار دولار.

وانخفضت أسهم آبل قليلا في تداولات ما بعد الإغلاق في الولايات المتحدة، وهو ما قد يكون ناتجا عن تراجع مبيعات آيفون وأيضا بسبب تباطؤ الأعمال في منطقة الصين. حيث تراجعت المبيعات هناك بنسبة 11% لتصل إلى 5ر18 مليار دولار، وهو أقل من توقعات المحللين.

وتواجه آبل المزيد من المنافسة من مزودي الهواتف الذكية الصينيين في هذه السوق الكبيرة.





