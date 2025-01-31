 الدنمارك تتأهل لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس العالم لليد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدنمارك تتأهل لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس العالم لليد

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 11:20 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 11:20 م

ضرب المنتخب الدنماركي موعدا مع نظيره الكرواتي في نهائي بطولة العالم لكرة اليد، وذلك بعد فوزه على نظيره البرتغالي بنتيجة كبيرة وصلت إلى 40/27، اليوم الجمعة، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

وكان المنتخب الكرواتي قد حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، بعد فوزه في الدور قبل النهائي على نظيره الفرنسي 31 /28 ، أمس الخميس.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما بنتيجة 20 /16، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه.

وسيخوض المنتخب البرتغالي مباراة تحديد المركز الثالث مع نظيره الفرنسي، يوم الثاني من فبراير /شباط المقبل، وهو نفس يوم إقامة المباراة النهائية بين كرواتيا والدنمارك.


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