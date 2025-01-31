الأمم المتحدة: الدعم السريع احتجزت شاحنات إغاثة في دارفور

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس إن قوات الدعم السريع وضعت عراقيل أمام 40 شاحنة إنسانية بعد عبورها معبر أدري، الرابط بين السودان وتشاد.

وقال البرنامج، في بيان تلقته صحيفة "سودان تربيون"، إن "قوات الدعم السريع احتجزت 40 شاحنة بعد عبورها من أدري في منتصف ديسمبر المنصرم، لمدة تقارب ثلاثة أسابيع، مطالبة بتصاريح وتفتيشات إضافية".

وأفاد بأنه اضطر إلى إعادة توجيه القافلة إلى منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة في دارفور، لكن قوات الدعم السريع احتجزت القافلة مرة أخرى وفرضت مطالب إضافية.

ولم يكشف البرنامج عن المطالب الإضافية، لكن الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معه يقيمون مئات نقاط التفتيش على طرق دارفور لتحصيل رسوم من الشاحنات، وهو مسلك رفضته الأمم المتحدة في وقت سابق.

وأشار البرنامج إلى أن القافلة وصلت إلى وجهتها بعد ستة أسابيع من مغادرتها، رغم أن الرحلة تستغرق أسبوعين في الظروف العادية.