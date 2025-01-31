تونس تدين عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

أدانت الجمهورية التونسية، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة جنين ومخيمها، والذي يعتبر دليلا على تعنتها وتعمدها نسف جهود وقف إطلاق النار، عبر فتح جبهة جديدة، ونقل نموذج القتل والإبادة الذي نفذته في قطاع غزة إلى بقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت تونس في بيان، لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإلزام قوات الاحتلال، بالوقف الفوري لعدوانها في مدن الضفة الغربية ومخيماتها، خاصة مخيم جنين.

وجددت تونس تأكيد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.