الاحتلال يشن غارات على أهداف لحزب الله شمال لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن طائراته غارات الليلة الماضية على أهداف تابعة لحزب الله في منطقة البقاع شمالي لبنان، شكلت تهديدا لإسرائيل.

وقال الاحتلال، في بيان، إنه "من بين الأهداف التي تم استهدافها: موقع عسكري يضم بنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية، بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور على الحدود السورية - اللبنانية، يستخدمها حزب الله لمحاولة تهريب الأسلحة إليه"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأشار إلى أن طائرة بدون طيار استطلاعية تابعة لحزب الله، كانت في طريقها إلى المجال الجوي الإسرائيلي أمس الخميس، وتم إسقاطها من قبل سلاح الجو، وهي تعتبر انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وزعم الاحتلال أنه "يظل ملتزما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، ولن يسمح بتنفيذ مخططات إرهابية من هذا النوع"، مشيرا إلى انتشاره في منطقة جنوب لبنان، وسيواصل العمل على إزالة أي تهديد ضد إسرائيل وقواته.