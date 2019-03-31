شرطة بنجلاديش تستجوب ملاك مبنى شهد مقتل 26 شخصا جراء حريق

قالت الشرطة في بنجلاديش اليوم الأحد، إنه تم احتجاز اثنين من مالكي مبنى شاهق الارتفاع في العاصمة دكا شهد حريقا أودى بحياة 26 شخصًا على الأقل الأسبوع الماضي .

وقال مسؤول الشرطة جلال الدين أحمد إن المالكين، تصبير الإسلام وسمحي فاروقي ، خضعا للاستجواب بتهمة القتل العمد.

ويواجه المالكان تهمة انتهاك قوانين البناء وعدم توفير السلامة من الحرائق في المبنى التجاري المؤلف من 22 طابقا.

واندلع الحريق في الطابق التاسع من المبنى قبل أن يمتد إلى طوابق أخرى يوم الخميس الماضي ، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين. وتوفي شخص آخر في المستشفى يوم السبت ،لترتفع حصيلة القتلى إلى 26 شخصا.

وأنقذ رجال الإطفاء أكثر من 100 شخص حوصروا داخل المبنى.

وتم القبض على تصبير الإسلام ،الرئيس التنفيذي لشركة قاسم دريسلز المحدودة، وفاروق ،وهو مهندس متقاعد، في وقت متأخر أمس السبت في دكا بعد تقديم شكوى في مركز شرطة باناني المحلي توجه اتهاما ضد ثلاثة أشخاص.

ولا تزال الشرطة تبحث عن المتهم الثالث ،لياكات علي خان رئيس شركة روبايان بيلدرز المحدودة.

وقال وزير الإسكان والأشغال العامة، رضا الكريم يوم الجمعة، إن مالكي المبنى عبثوا بالتصميم الأصلي المعتمد في عام 1996 لبرج فاروق روبايان المؤلف من 18 طابقا وشيدوا أربعة طوابق إضافية دون تصريح ، ليصبح مبنى من 22 طابقا.

وقال الوزير :"هذا ليس مجرد حادث ؛ فقد تسبب الإهمال في خسائر في الأرواح والممتلكات" ، مؤكدا اتخاذ إجراء قانوني ضد المسؤولين عن الحادث ، مهما كان نفوذهم.