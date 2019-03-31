استطلاعان: أغلبية راضية عن النتائج وأخرى قلقة إزاء التلاعب في انتخابات تايلاند

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية (نيدا بول) في تايلاند أن أغلبية من الشعب راضية عن النتائج والسلوك في الانتخابات التي أجريت في 24 مارس ،وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الأحد.

كما ذكرت الصحيفة اليوم، أن نتائج استطلاع آخر أجرته جامعة سوان دوسيت راجابهات (سوان دوسيت بول) أظهرت أن أغلبية من الشعب تقول إنها غير سعيدة بسبب ما تردد حول حدوث تلاعب وأيضا بسبب النتائج غير الواضحة للانتخابات.

وفي استطلاع "نيدا بول" ، أعرب 72ر25% ممن تم استطلاع آراؤهم عن مستوى عالي من الرضا عن النتائج ،على أساس تصويتهم لمرشحيهم المفضلين، فيما أعرب 15ر43% عن رضاهم إلى حد متوسط عن النتائج ، وأعرب 47ر20% عن شعورهم بقدر ضئيل من عدم الرضا بشأن النتائج ،بينما قال 07ر10% إنهم غير راضين على الإطلاق وكان 59ر0% غير متأكدين من رأيهم أو لم يعلقوا .

وشمل الاستطلاع إجمالي 1182 شخصا من الناخبين من مختلف المستويات التعليمية والاجتماعية تم استطلاع آراؤهم في 25 و26 مارس.

وعند سؤالهم حول ما إذا كان يعتقدون أن الانتخابات كانت نظيفة وعادلة ، قال 02ر7% منهم :نعم، بشكل مطلق ؛ فيما قال 95ر18% نعم ،بدرجة كبيرة ، بينما قال 16ر38 نعم ، بدرجة متوسطة . وقال 81ر14% من المشاركين في هذا الاستطلاع إن الانتخابات لم تكن نزيهة للغاية ، بينما قال 44ر18% إنها لم تكن نزيهة على الإطلاق.

وجاءت هذه النتائج متعارضة للغاية مع استطلاع سوان دوسيت بول الذي أجري في الفترة من 26 إلى 30 مارس وشمل 1752 شخصًا.

وبالنسبة لسعادتهم أو خيبة أملهم إزاء الانتخابات ، قال نصف المشاركين في هذا الاستطلاع تقريبا (74ر48%) إنهم أصيبوا بخيبة الأمل إزاء لجنة الانتخابات بسبب نقص الشفافية حول فرز الأصوات وتأجيل إعلان النتائج.

وقال 71ر30% آخرون إنهم لا يكترثون بالنتيجة ، وقالوا إنهم قبلوا رأي الأغلبية وليسوا قلقين للغاية حول من سيكون رئيسا للوزراء ، بينما قال 55ر20 %إنهم سعداء بشكل عام بنتائج الانتخابات.

وعند سؤالهم حول مخاوفهم الأساسية فيما يتعلق بالانتخابات ، أشار 47ر69% من المشاركين في هذ الاستطلاع إلى ما تردد حول ممارسات مخالفة ، ونقص الشفافية ، والنتائج غير الواضحة للانتخابات.

وأعرب 88ر28% عن مخاوفهم إزاء تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس الوزراء ، وقال 32ر11% إنهم يخشون الاضطراب السياسي المحتمل . وذكر 37ر10% أنهم يخشون إعلان أن الانتخابات باطلة وأن يتطلب الأمر إجراء انتخابات جديدة .

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت الأسبوع الماضي بعد الانتخابات أنه من المقرر إعلان النتائج الرسمية مطلع مايو المقبل، بعد انتهاء التحقيقات بشأن ما تردد عن وقوع مخالفات قد تؤدي لشطب عدد من المرشحين.