احتجاز أحد ملاك برج تجاري في بنجلاديش بعد وفاة 26 شخصا به إثر حريق

ألقت الشرطة في بنجلاديش السبت، القبض على أحد ملاك مبنى تجاري من 22 طابقًا بعد يومين من اندلاع حريق في المبنى؛ ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا على الأقل في العاصمة البنجلاديشية دكا.

وقال ضابط الشرطة شاه جهان ساجو إن المحققين ألقوا القبض على تاسبيرول إسلام أحد ملاك برج فاروق روبايان من منزله في حي باريدارا في دكا.

وأضاف الضابط أن إسلام، الرئيس التنفيذي لشركة قواسم درايسيلز المحدودة وأحد زعماء حزب بنجلاديش الوطني المعارض، هو مالك الطوابق الثلاثة الأخيرة من المبنى.

واندلع أمس الأول الخميس حريق في الطابق التاسع من المبنى، وامتد إلى الطوابق الأخرى، مما أدى إلى مقتل 25 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وتوفي شخص آخر في المستشفى اليوم السبت ليرتفع عدد القتلى إلى 26.

وتم تقديم بلاغ لمركز شرطة باناني المحلي، يتهم أصحاب المبنى بارتكاب جريمة قتل عمد لأن المبنى يفتقر إلى إجراءات السلامة الكافية للوقاية من الحرائق.

وقال وزير الإسكان والأشغال العامة إس إم رضاء الكريم أمس الجمعة إن الملاك تلاعبوا بالتصميم الأصلي الذي تمت الموافقة عليه عام 1996 لبرج فاروق روبايان المؤلف من 18 طابقًا وشيدوا أربعة طوابق إضافية دون تصريح، ليصبح المبنى مؤلفا من 22 طابقًا.

وأضاف الوزير: "هذا ليس مجرد حادث؛ فقد تسبب الإهمال في خسائر في الأرواح والممتلكات"، مؤكدا اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين مهما بلغ نفوذهم.