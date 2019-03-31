السودان يؤكد موقفه الداعم والراسخ لنضال الشعب الفلسطيني

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف رئيس وفد بلاده للقمة العربية الـ 30 بتونس، موقف الخرطوم الداعم والراسخ لنضال الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.

وقال بن عوف ـ خلال الجلسة الختامية لأعمال القمة العربية الثلاثين ـ إن "السودان يؤكد رفضه التام لكل الإجراءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني".

وطالب المجتمع الدولي الإطلاع بمسئوليته تجاه حماية الشعب الفلسطيني، مثنيا على الدور الهام الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددا على ضرورة سد العجز في موازنة الوكالة ومساعدة الحكومة الفلسطينية.

وأشار إلى أن السودان شارك في تحقيق المصالحة السياسية بين الأطراف الليبية للوصول إلى حل سلمي يعيد إلى ليبيا أمنها ووحدتها، مؤكدا موقف بلاده الداعم للحل السياسي عبر التفاوض والحوار بين كافة الأطراف.

وأكد حرص الخرطوم على إعادة الأمن والاستقرار في اليمن، مشيرا إلى رفض السودان للاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وحول الأوضاع الداخلية في السودان، قال إن القيادة السياسية اتخذت قرارات وتدابير وحلولا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها السودان والتي أدت إلى بعض الاحتجاجات في عدة مناطق.

وأعرب النائب الأول للرئيس السوداني عن شكره وتقديره لبعض الدول العربية لحرصها على أمن واستقرار بلاده بتقديم الدعم اللازم، مؤكدا أن الحكومة بدأت في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .