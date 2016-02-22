الشباب الإندونيسي يقتحم عالم السياسة عبر بوابة وسائل التواصل الاجتماعي والبرلمان

اقتصر التعبير عن وجهات النظر السياسية بالنسبة للإندونيسيين من جيل الألفية، وهم الاشخاص الذين ولدوا في بداية ثمانينات القرن الماضي ليبلغوا سن الرشد مع بداية الألفية الثالثة، على المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هؤلاء الشباب يتطلعون الآن إلى الوصول إلى مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة (البرلمانية والرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل.

غالبا ما تعبر تسامارا أماني الاتاس ، وهي طالبة جامعية ونجمة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، عن آراء نقدية بشأن قضايا تتراوح من المساواة بين الجنسين إلى الحرية الدينية.

وأعلنت تسامارا (22 عامًا) نيتها دخول حلبة السياسة للمنافسة على أحد مقاعد البرلمان الوطني في الانتخابات المقبلة.

ومثل أي سياسي بارع في استخدام وسائل الإعلام يترشح لمنصب، قامت تسامارا بزيارة الأحياء العشوائية الفقيرة، حيث تحدثت مع السكان المحليين حول تطلعاتهم ، والتقطت الصور مع الأطفال.

وقالت تسامارا خلال زيارة قامت بها مؤخراً إلى أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: " اعتقد أن السياسة يمكن أن تكون قوة لنشر الخير عندما يكون الأشخاص الذين يتم انتخابهم من الصالحين".

وتسامارا هي أحد مرشحي الشباب لخوض الانتخابات البرلمانية الذين دفع بهم "حزب التضامن الإندونيسي"، المؤسس حديثاً، والذي يقول إنه يتبنى سياسات تقدمية في دولة محافظة إلى حد كبير.ٍ

ويقود الحزب، الذي يدعم الرئيس الحالي جوكو ويدودو ، المذيع التلفزيوني السابق البالغ من العمر 36 عامًا جريس ناتالي ، وهو مسيحي من أصل صيني يقيم في إندونيسيا، وهي دولة غالبية سكانها من المسلمين.

ويواجه الحزب معركة حامية الوطيس، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه ليس من المرجح أن يفوز بأكثر من واحد في المئة من عدد الأصوات ، وهي أقل من الحد الأدنى البالغ 4 في المئة الذي تنص عليه قوانين الانتخابات الإندونيسية للحصول على مقاعد في البرلمان.

ومع ذلك ، لم تثن استطلاعات الرأي تسامارا ، التي تحظى بما يقرب من 170 آلف متابع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن المضي قدما في المنافسة في الانتخابات.

وقالت تسامارا: "يمثل هذا الحزب القيم التي أقاتل من أجلها ، وهو يضم الأشخاص الذين يعتنقون المذهب المثالي".

وقال لوسيوس كاروس ، الباحث بـ "منتدى الشعب الإندونيسي لمراقبة البرلمان"، إن 21 بالمئة من المرشحين المعروفة أعمارهم مصنفون على أنهم جيل الألفية، أي انهم ولدوا بعد عام .1980.

ويتنافس قرابة ثمانية الأف مرشح على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 560مقعدا.

وأضاف لوسيوس إنه على الرغم من أن النساء يمثلن 40 في المئة من المرشحين الذين يخوضون الانتخابات البرلمانية ، وهى نسبة تتجاوز الحصة التي حددتها القوانين الانتخابية والتي تبلغ 30 في المئة، فليس من المرجح أن يتم انتخابهن.

وتابع: "يتذيل كثير من المرشحين من الشباب، أو الإناث قوائم أحزابهم في بطاقات الاقتراع ، أما المرشحون الذين يتصدرون القائمة، فهم من المعروفين جيدًا ومن المرجح أن يتم انتخابهم".

وتشكل النساء حاليا نحو 20 بالمئة من إجمالي عدد المشرعين الوطنيين.

وفالدو مالديني، وهو مهندس تلقى تعليمه في بريطانيا وينتمي إلى جيل الألفية، مرشح آخر يخوض السباق للحصول على مقعد برلماني.

وهذا المهندس البالغ من العمر 28 عامًا، هو المتحدث باسم مرشح المعارضة برابوو سوبيانتو لخوض الانتخابات الرئاسية، وأيضا نائب الأمين العام لـ "حزب الانتداب الوطني."

وقال فالدو على هامش إحدى محطات حملته الانتخابية بقرية خارج جاكرتا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أمثل جيل الشباب ، لكنني اتحدث مع كبار السن والشباب على حد سواء عن مشاكلهم".

وأضاف فالدو، الذي يضم حسابه على "تويتر" أكثر من 88 آلف متابع: "يمكنك أن تكون مشهورًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، لكن إذا لم تذهب إلى ناخبيك ، لن يصوتوا لصالحك."

وبدا فالدو على راحته وقد جلس متربعا تحت سقيفة منزل أحد القرويين في مدينة بوجور بجنوب جاكرتا، حيث تبادل الحديث مع مضيفه المسن الذي اشتكى من الطرق غير المعبدة والمليئة بالحفر أمام منزله.

وقال فالدو: "يشكو الأشخاص هنا من أنه رغم وجود الكثير من المصانع في المنطقة، تذهب الوظائف إلى آخرين يحضرون من الخارج ، كما أن السلع الأساسية باهظة الثمن."

وأوضح: "ينصب تركيزي على الكيفية التي يمكنني من خلالها مساعدة الشباب هنا في الحصول على وظائف".

وقال إنه يريد أن يثبت أن الترشح لمنصب لا يجب أن يكون مكلفا.

وأضاف: "لا انتمي لعائلة ثرية وقد تزوجت للتو ، ومن الواضح أنني لا املك الكثير من المال... أريد أن تكون هناك فرص متكافئة للجميع حتى لا يكون الترشح للبرلمان حكرا على أصحاب الأموال."

وأثنى ديدي ، وهو ناخب في بوجور، على خطة فالدو لتشجيع ريادة الأعمال في قريته، وقال: " اصنع الدمي، وبعد أن قام فالدو بالترويج لمنتجاتي عبر تطبيق انستجرام ، انهالت علي الطلبيات من أماكن مختلفة".

وقال آري نوركيو ، المدير التنفيذي لمؤسسة سوجينج سارجادي البحثية ، إن سعي كثير من الشباب إلى خوض غمار العمل السياسي أمر طيب لمستقبل إندونيسيا.

وأضاف: "إنهم على دراية بالتطور التكنولوجي، ومتعلمين تعليما عاليا. نحن في حاجة إلى أشخاص مثلهم لمواكبة عصر الاقتصاد الرقمي".

وتابع آري نوركيو: "لكنهم يحتاجون إلى حزب سياسي جديد لا يخضع لمصالح قلة من الاشخاص ويهتم بقضايا مثل مكافحة الفساد".

وقال روس تابسيل ، وهو خبير في شؤون السياسة الإندونيسية بالجامعة الوطنية الأسترالية: "عدد قليل من جيل الألفية في إندونيسيا ينتمون إلى الطبقة الوسطى ويتمتعون بالحنكة السياسية."

وأظهر استطلاع للرأي اعلنت نتائجه العام الماضي الجامعة الأسترالية أن أقل من 10 بالمئة من جيل الألفية في البلاد الذين يعيشون في جاكرتا والمناطق المحيطة بها، حاصلون على شهادات جامعية.

وأضاف تابسيل: "الوصف المعتاد لشخص من جيل الألفية هو أنه شخص داخل المدينة ، ويتعامل مع تطبيق انستجرام ، وينشط في عالم السياسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "في الحقيقة، هذه ليست ليس سوى نسبة ضئيلة مما يفعله كثير من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 35 عاماً في هذه الانتخابات".