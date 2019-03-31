العاهل الأردني: علينا أن نعمل كي تبقى القدس عنوانا للسلام

أثنى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على مبادرة «نداء القدس»، التي أطلقها الملك محمد السادس ملك المغرب، وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

وأضاف خلال تغريدة عبر موقع «تويتر»، اليوم الأحد، أن هذه المبادرة تؤكد على مكانة القدس الشريف، كرمز للعيش المشترك، والاحترام المتبادل والتراث الإنساني، معقبًا: «القدس تجمع ولا تفرق، وعلينا أن نعمل معًا، لتبقى عنوان السلام».

وكان قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، قد دعا خلال زيارته إلى المغرب، إلى الحفاظ على القدس كتراث مشتركة للديانات التوحيدية الثلاث، في إطار التوقيع على وثيقة نداء القدس، مع الملك محمد السادس.