الرئيس التنفيذي لأفغانستان: الجيل الجديد قادر على بناء دولة مزدهرة ومستقرة

قال الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله، اليوم الأحد، إن الغالبية المطلقة من الأفغان يعارضون العودة إلى الأيام المظلمة التي انتهكت فيها حقوقهم، كما أكد على قدرة الجيل الجديد على بناء أفغانستان مزدهرة ومستقرة.

وأضاف عبد الله -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- أن مستقبل أفغانستان ملك لشعبها الذي يؤيد معظمه تحقيق السلام في البلاد، كما أعرب عن اعتقاده بأن الشعب الأفغاني لا يرغب في العودة إلى الأيام كانت تنتهك فيها حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل.

وأشار عبد الله -خلال كلمة ألقاها في كابول بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السل- إلى الجهود الجارية لإيجاد طريق موحد لتحقيق السلام بأفغانستان.

وأكد أن الحكومة الأفغانية ملتزمة بالقضاء على مرض السل في البلاد، حيث أشار إلى أنه ينبغي تنسيق الجهود لمكافحة هذا المرض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأفغانستان أن بعض الأرقام أظهرت تقدما إلا أن إحصاءات أخرى أشارت إلى أنه لا تزال هناك مشاكل في طريقة القضاء على المرض.

وأعرب عن أمله في أن تتعاون المعارضة مع الحملات التي يتم تنفيذها للقضاء على مرض السل والأمراض الأخرى، كما أشار إلى دور الإعلام والمواطنين وعلماء الدين في الجهود المبذولة للقضاء على هذا المرض المعدي.