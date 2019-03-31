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الصين تصدر مذكرة توقيف بحق شخصين متورطين في قضايا احتيال مالي

بكين - د ب أ:
نشر فى : الأحد 31 مارس 2019 - 11:14 ص | آخر تحديث : الأحد 31 مارس 2019 - 11:14 ص

أصدرت وزارة الأمن العام الصينية مذكرة توقيف من الدرجة الأولى ضد هاربين اثنين متورطين في قضايا احتيال مالي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وبحسب بيان نشره مكتب التحقيقات الجنائية لوزارة الأمن العام على منصة التواصل الاجتماعي "سينا ويبو"، فإن المشتبهين وهما وانج هو يون وقوه هو لين، تورطا في جرائم استثمارات زائفة وسحبا أموالا مشتركة تخص مستثمرين آخرين وقاما بتزوير أو تحويل فواتير مالية، بالإضافة إلى تورطهما في احتيال تعاقدي.

وتضمن البيان معلومات بشأن المشتبهين بهما، شملت تاريخ ومحل الميلاد ورقم الهوية وصورة وعنوان كل منهما.

وناشدت الوزارة الجمهور بتقديم معلومات بشأن المشتبهين بهما، وقدمت مكافأة تصل إلى 200 ألف يوان (29700 دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أي منهما.

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