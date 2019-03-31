سائق شاحنة أمريكي يصدم 17 سيارة إثر مشاجرة مع آخر

ذكرت الشرطة الأمريكية أن سائق شاحنة قمامة غاضبا اصطدم بـ17 سيارة متوقفة عند إحدى البنايات السكنية بحي برونكس في مدينة نيويورك الأمريكية إثر مشاجرة مع متعهد منافس لنقل القمامة.



وقالت الشرطة، وفقا لصحيفة (نيويورك ديلي نيوز) إن المشاجرة بدأت عندما دخل سائق الشاحنة مع سائق من شركة أخرى لجمع القمامة، وأثناء انطلاق السائق الأول في فورة غضبه سحق صفا من السيارات الخالية في طريقه، ثم ترك شاحنته المهشمة ولاذ بالفرار تاركا خلفه السيارات المحطمة والأشجار المقتلعة، فيما ذكرت الشركة التي يعمل بها السائق أنه أغلق هاتفه ولم يرد على المسؤولين الذين حاولوا الاتصال به.



وأشارت الصحيفة إلى أن صناعة جمع النفايات الخاصة جذبت انتباه أعضاء مجلس المدينة في الأشهر الأخيرة، فيما يهدف القانون الذي تم إقراره الشهر الماضي كبح جماح النقابات الوهمية التي أنشأها متعهدو نقل القمامة للاستفادة من موظفيهم والتلاعب بهم.