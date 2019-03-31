تمديد صلاحية جواز السفر في غانا إلى 10 سنوات

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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية غانا، أنه ابتداء من غد الاثنين، أول أبريل 2019 سيتم إصدار جوازات السفر العادية للمواطنين بفترة صلاحية تبلغ 10 سنوات.

وذكرت صحيفة (غانا جارديان) على الإنترنت، أن هذا يأتي عقب القرار الصادر الشهر الماضي بتمديد فترة الصلاحية وثيقة السفر العادية من 5 إلى 10 سنوات.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أنه رغم ذلك لن تتجاوز صلاحية الجوازات الدبلوماسية والخدمية مدة 5 سنوات، مضيفا أنه بالمثل سيتم الاحتفاظ بمدة سريان جوازات السفر للأطفال أقل من 12 عاما عند 5 سنوات.

وأوضحت الوزارة أن حاملي جوازات السفر الصالحة حاليا لمدة خمس سنوات لن يتأثروا بالقرار الجديد حتى "تنتهي صلاحيتها".