البابا فرنسيس يدعو لثقافة الرحمة في ختام زيارته للمغرب

أختتم البابا فرنسيس اليوم الأحد، زيارة للمغرب استغرقت يومين ودعا خلالها لاحترام حقوق المهاجرين والتسامح الديني والحوار بين المسيحيين والمسلمين.

وقال البابا في قداس أقيم في مجمع رياضي بالرباط في ختام زيارته "في كثير من الأحيان يستهوينا الاعتقاد بأن الكراهية والانتقام طريقتان شرعيتان لضمان عدالة سريعة وفعالة".

وأضاف قائلاً في عظته: "ومع ذلك، فإن التجربة تعلمنا أن الكراهية والانقسام والانتقام لا تنجح إلا في قتل روح شعوبنا وتسميم آمال أطفالنا وتدمير كل ما نعتز به ".

وقال: "أشجعكم على مواصلة السماح بتعاظم ثقافة الرحمة، وهي ثقافة لا ينظر فيها أي شخص إلى الآخرين بلا مبالاة، أو يحول بصره عن معاناتهم".

وأعرب البابا في وقت سابق من اليوم عن دعمه لأقلية المسيحية في المغرب قائلا: "المسيحيون يمثلون أقلية صغيرة في هذا البلد. ومع ذلك، فإنه في رأيي هذه ليست مشكلة".

وحث البابا فرنسيس العالم أمس السبت على تغيير موقفه من المهاجرين، حيث مات الآلاف في السنوات الأخيرة أثناء محاولاتهم للوصول إلى أوروبا.

وقال البابا فرنسيس في مراسم رسمية بالرباط إن المهاجرين يجب أن ينظر إليهم "كأشخاص وليس كأعداد" وأن يعترف بحقوقهم وكرامتهم في الحياة اليومية وفي القرارات السياسية.

وتعد زيارة البابا هي الأولى مذ الزيارة التاريخية التي سبق أن قام بها بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني إلى المغرب عام 1985