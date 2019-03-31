يونكر: صبر الاتحاد الأوروبي ينفد بسبب تأخر خروج بريطانيا من التكتل

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مقابلة اليوم الأحد، إنه يتعين على بريطانيا توضيح نواياها بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي "خلال ساعات قليلة، أو في غضون أيام قليلة" حيث أن صبر الاتحاد الأوروبي قارب "على النفاد".

ونقلت قناة "راي" الإيطالية العامة عن يونكر قوله "لقد صبرنا كثيرا على أصدقائنا البريطانيين، ولكن حتى الصبر ينفد وينتهي. أود أن تتوصل بريطانيا إلى اتفاق حول المضي قدما (في الخروج) في غضون ساعات قليلة أو في غضون أيام قليلة".

وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية: "حتى الآن، نعرف ما يصوت البرلمان البريطاني عليه بـ (لا) ولا نعرف ما الذي يصوت عليه بـ (نعم)".

ورفض يونكر التعليق على ما إذا كان ينبغي على بريطانيا إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال "إن الأمر متروك حصريًا للشعب البريطاني، إنه قرارهم، ليست مسؤوليتنا أن نعطي الشعب البريطاني دروسًا بشأن الطريق الذي يعتزمون اتباعه".

وتم ترجمة تصريحات يونكر، التي أدلى بها باللغة الفرنسية في الأصل، إلى اللغة الإيطالية.

وتستعد بريطانيا حاليًا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل، ما لم يطلب البرلمان تمديدًا طويلًا قد يجبره على المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في مايو. وسيتعين على الأعضاء الـ 27 الباقين في الاتحاد الأوروبي الموافقة على أي طلب تمديد.