قائد الجيش الجزائري يحذر من «الاجتماعات غير الشرعية التي لا تتماشى مع الدستور»

حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، أمس السبت، مما وصفه بـ"الاجتماعات غير الشرعية التي لا تتماشى مع الدّستور"، دون ذكر تفاصيل ما يقصد بالاجتماعات.

وتأتي تصريحات قايد في الوقت الذي تحّدّثت فيه تقارير إعلامية جزائرية عن اجتماع سرّي جرى اليوم بين سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، ورئيس المخابرات السّابق، الجنرال توفيق.

وشدّد، رئيس أركان الجيش، في البيان الصّادر اليوم، على ضرورة تفعيل المادة 102 من الدّستور، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس، مضيفًا عليها المادتين 08 و07 اللّتين تنصان على أن الشّعب مصدر كل سلطة، الأمر الذي طالب به المحتجون خلال مليونية الجمعة الأخير .

كما أكد الفريق قايد صالح، أن خيار إعلان الشغور هو" الإطار الشرعي ويعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر"، مضيفًا: "الجيش الوطني الشعبي سيبقى دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية والذي يضع مصالح الشّعب فوق كل اعتبار".

من جهته، قال فوزي أوصديق، الخبير الدستوري الجزائري، إن الشّعب يمارس سلطته عن طريق الاستفتاء أو عن طريق الممثلين أو المؤسسات الدستورية، مشيرًا إلى أن المادتين اللتين أضافهما رئيس أركان الجيش اليوم، يخرجان الجزائر من الإطار الدستوري البحت نحو الحل السّياسي.

وأضاف "أوصديق"، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الفريق قايد صالح، أراد أن يقول إن أي مبادرة سياسية مرهونة "بالإرادة الشعبية والسيادة الشعبية"، منوهًا إلى أن رسالته اليوم " قد تكون لتطمين الشّعب أو كلام مشفّر لما سميت بالقوى غير الدستورية التي تريد أن تخلط أوراق الحراك الشّعبي".