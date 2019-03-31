السودان: الأمن يهدد مُخزني العملة خارج النظام المصرفي

أعلن الأمن السوداني، مساء اليوم السبت، جاهزيته لاتخاذ الإجراءات الخاصة بموجب قانون الطوارئ في مواجهة المضاربين ومُخزني العملة المحلية، مع انتهاء المهلة المحددة بتاريخ غدًا الأحد للتوريد بالبنوك المختلفة.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية "جهاز قريب من الحكومة" عن مسؤول في الأمن الاقتصادي تأكيداته بعدم مساءلة الجهات والأفراد التي ستذهب إلي البنوك لتوريد مالديها من أموال طوعًا عقب انتهاء المهلة المحددة بنهاية مارس الحالي.

كما أشار المسؤول لاستعداد جهاز الأمن مباشرة مهامه لمنع تخزين العملة خارج الجهاز المصرفي وتنفيذ أمر الطوارئ، وناشد الجهات المختلفة والأفراد للتعاون في تنفيذ أمر الطوارئ الخاص بمنع تخزين العملة بعيدًا عن النظام المصرفي .

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد أصدر مؤخرًا أمر طوارئ حمل الرقم (6)، حظر بموجبه على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تجاوز مبلغ المليون جنيه سوداني، وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد أقصى لا يتجاوز 5 ملايين جنيه، وحظر حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب هذا الأمر.