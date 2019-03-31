رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لحل أزمة بريكست



دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لحل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مؤكدًا أن رئيسة الحكومة وزعيمة حزب المحافظين تريزا ماي يجب أن تدعو زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال ميجور، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية "ربما تضطرون إلى حكومة وطنية"، موضحًا أنها قد تعني دعوة أعضاء من المعارضة للانضمام إلى الحكومة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وتابع: "لا أحب هذه الفكرة، ولا أظنها مثالية، لكنني أفكر في مصلحة الأمة، وأتطلع إلى إنهاء حالة الفوضى الراهنة والتي يمكن أن تستمر، لابد أن نشكل حكومة ذات أغلبية عاملة، وهذا هو المبرر الوحيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية محدَّدة المدة".

وأضاف "بالتأكيد الوضع الآن لا يقارَن بذلك الذي شُكّلت فيه حكومة وحدة وطنية في زمن الحرب"، محذرًا من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي تُهدّد "البنية الأساسية للسياسة البريطانية".

كما حذر من "فوضى دستورية" قد تطول على نحو يضرّ بأمور كثيرة منها مستوى المعيشة، وسمعة

بريطانيا حول العالم، ووحدة المملكة المتحدة، قائلًا "إذا كان كل ذلك لا يشكل تهديدًا دستوريًا وأزمة سياسية، إذًا فليس بإمكاني أن أتخيل ماذا يشكل في المقابل؟".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأسبق في ظل تحذيرات نواب محافظين من أن إجراء انتخابات عامة سيهدم حزب المحافظين.