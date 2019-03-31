سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد التلفزيون الجزائري الحكومي بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين بعد التشاور مع رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي وطبقا للمادة 93 من الدستور، حكومة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن تشكيل الحكومة الجديدة يتألف من 27 وزيرا، 6 منهم أعضاء من الطاقم الحكومي السابق.

من جهتها، أفادت قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية بأن الحكومة الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت على أن يظل نور الدين بدوي رئيسا للوزراء، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وأضافت أن رئاسة الجمهورية أبلغت عددا كبيرا من الوزراء بإنهاء مهامهم، فيما احتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع الوطني في الحكومة الجديدة.

وعين بدوي رئيسا للوزراء في 11 مارس الجاري بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى عقب قرار بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية في ظل احتجاجات كبيرة تطالبه بالتنحي.