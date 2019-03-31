قمة تونس تدعو لتفعيل شبكة أمان مالية بمائة مليون دولار شهريًا دعمًا لفلسطين

دعا الملوك والرؤساء والأمراء العرب في ختام القمة العربية الثلاثين التي عقدت برئاسة تونس، الدول العربية إلى الالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.

وأشار قرار صدر عن القمة العربية، التي اختتمت أعمالها في تونس اليوم الأحد، بعنوان "دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني"، إلى استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

ووجه القادة العرب الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصًة المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إذ تلتزمان بتسديد التزاماتهما بانتظام.

كما وجهوا الشكر إلى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وجمهورية العراق على تسديد أجزاء من مساهماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، داعين الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن وبالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، مؤكدين أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

ودعوا الدول الأعضاء إلى تنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع ( 28 ) بتاريخ 2017/3/2 ، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، موجهين الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والمملكة المغربية على القيام بدفع أجزاء من مساهماتهم في هذه الزيادة، وكذلك توجيه الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد الصندوقين وفقًا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وقمة بيروت لعام 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، داعين الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها.

ودعوا البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني.

وطلبوا من الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ القرار رقم 711 ، الصادر عن القمة العربية الأخيرة التاسعة والعشرين، "قمة القدس" التي عقدت في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15/4/2018، لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 2018/4/1 وفقًا للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.