مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في ألمانيا

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ذكرت الشرطة الألمانية في ولاية هيسن اليوم الأحد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة صغيرة في مدينة ارتسهاوزن.

وسقطت الطائرة التي تضم ستة مقاعد فوق حقل مزروع بنبات الهليون واندلعت فيها النيران.