الأحد 31 مارس 2019 9:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟

النتـائـج تصويت

مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في ألمانيا

د ب أ
نشر فى : الأحد 31 مارس 2019 - 7:54 م | آخر تحديث : الأحد 31 مارس 2019 - 7:54 م

ذكرت الشرطة الألمانية في ولاية هيسن اليوم الأحد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة صغيرة في مدينة ارتسهاوزن.

وسقطت الطائرة التي تضم ستة مقاعد فوق حقل مزروع بنبات الهليون واندلعت فيها النيران.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك