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تفتتح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يرافقها رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، اليوم الأحد، معرض هانوفر الصناعي لهذا العام.

ويشارك في افتتاح المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم شخصيات بارزة من الأوساط الاقتصادية والصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن السويد هي ضيف شرف دورة المعرض لهذا العام.

وتنطلق المستشارة في الجولة التقليدية بالمعرض غدا الاثنين.

ويشارك إجمالي 6500 عارض من 75 دولة في هذا المعرض الذي يستمر حتى الخامس من أبريل القادم، وسوف يعرضون أحدث إمكانات عمليات الإنتاج الشبكي لمشروع "الصناعة 4".

وبحسب تصريحات المنظمين، يركز المعرض في دورته هذا العام على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعيار الاتصالات المتنقلة من الجيل الخامس (5 جي)، الذي يعد شرطا أساسيا للقيادة الذاتية، على سبيل المثال.