رسالة من سلفاكير إلى البشير حول العلاقات الثنائية بين جوبا والخرطوم

تسلم الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، رسالة من رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وبالأوضاع السودانية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس البشير بمستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية، توت قلواك، اليوم ببيت الضيافة الرئاسي بالخرطوم، بحضور مبعوث الرئيس السوداني لسلام جنوب السودان، السفير جمال الشيخ.

وقال قواك - في تصريح صحفي عقب اللقاء - "إنه في إطار التشاور بين رئيسي البلدين نقلت رسالة شفهية من الرئيس سلفاكير للرئيس البشير تتعلق بترتيب الأوضاع في السودان ووقوف دولة جنوب السودان حكومة وشعبا ضد التدخلات الخارجية بالسودان".

وأضاف " قدمت للرئيس البشير شرحا مفصلا حول الترتيبات التي تمت في ملف السلام واستتباب الأوضاع الأمنية بالجنوب"، مشيرا إلى انعقاد قمة بين الرئيسين البشير وسلفاكير في جوبا تحدد لاحقا لتقييم تلك الاتفاقية.

وقال إن الرئيس البشير أكد فتح جميع الممرات بين البلدين، وستكون البداية استئناف حركة النقل النهري من كوستي إلى جوبا، مؤكدا ثقة قيادتي البلدين في تطوير العلاقات الثنائية بينهما.

ونوه قواك بأن العمل في مجالي النفط والبترول يسير على أفضل حالاته انعاشا لاقتصاد الدولتين لمصلحة شعبيهما .