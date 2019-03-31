ذا جابان تايمز: كوريا الجنوبية حريصة على تحسين العلاقات مع اليابان

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أعرب رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون عن حرصه على تحسين العلاقات مع اليابان خلال حفل أقيم في مدينة تشونجتشينج الصينية.

ونقلت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية عن يون قوله: "إن كوريا الجنوبية تحاول التغلب على تاريخها المحزن مع اليابان وتطوير التبادلات والتعاون الثنائي بطريقة موجهة نحو المستقبل".

وتابعت الصحيفة أن يون لم يشر إلى قضايا سياسية محددة مثل الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة العليا لكوريا الجنوبية والتي أمرت الشركات اليابانية بدفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين يدعون أنهم أجبروا على العمل لصالح اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.