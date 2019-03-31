البرازيل تفتح مكتبا دبلوماسيا في القدس وتوقع مع إسرائيل على عدة اتفاقيات ثنائية

وقعت إسرائيل والبرازيل اليوم الأحد ، على عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة ،بمافي ذلك اتفاقية لمكافحة الإرهاب بمناسبة زيارة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو للدولة العبرية .

من جهة اخرى ، أعلنت البرازيل عن افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس ، كجزء من سفارة البلاد في تل أبيب.

وقال نتنياهو خلال لقائه الرئيس البرازيلي في القدس : "يسعدني أن استضيفك هنا في إسرائيل، نحن مقبلون على عهد عظيم. البرازيل هي واحدة من أعظم القوى في العالم ونحن مسرورون بتطوير العلاقات بيننا".

وأضاف أن هذه فقط البداية وأن الشعب الإسرائيلي يكن المحبة للبرازيل التي تسعى دائما للتعاون مع إسرائيل.

وذكر بولسونارو خلال اللقاء: " نسعى لوضع البرازيل في المكانة التي تليق بها، ونريد توطيد علاقتنا مع إسرائيل، وعلى الرغم من أن إسرائيل أصغر حجما من المقاطعة الصغرى في دولتنا، الا أننا نرى عظمة هذه الدولة وأهميتها".