قائد عسكري في سوريا ينفي القاء القبض على الرجل الثالث بتنظيم داعش

نفى القائد الميداني في قوات سوريا الديمقراطية عدنان عفرين إلقاء القبض على القيادي الثالث في تنظيم داعش في بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي.

وقال عفرين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد "أمضيت الاسبوع الماضي كاملا في منطقة الباغوز ولم اسمع باللقاء القبض على شخص مهم من مسلحي داعش في بلدة الباغوز".

واستغرب ما تم تناقله حول تنفيذ القوات الامريكية عملية إنزال جوي والقاء القبض على أبو صهيب العراقي وهو الرجل الثالث في تنظيم داعش " لماذا تتم عملية انزال جوي ما دامت بلدة الباغوز تحت سيطرة قواتنا بشكل كامل ولا داعي لعمليات الانزال الجوي ".

وكانت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة السورية نقلت اليوم أن قوات تابعة للتحالف الدولي القت القبض على أبو صهيب العراقي برفقة خمسة عناصر آخرين، خلال الأسبوع الماضي، بالقرب من بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي آخر جيب للتنظيم في المنطقة.

وكشفت مصادر إن العراقي يعد أحد قيادات الصف الأول في تنظيم الدولة وشغل عدة مناصب منها أمير الدورات العسكرية والاستتابة كما يعتبر الرجل الثالث في هيكلة تنظيم الدولة.