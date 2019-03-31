وزير الخارجية الباكستاني يدعو المعارضة إلى التعاون مع الحكومة

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دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأحد، قادة أحزاب المعارضة في بلاده إلى التعاون مع حكومة إسلام آباد؛ للتصدي للقضايا التي تواجه البلاد.

وقال قريشي- في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية- "يتعين على أحزاب المعارضة أن يضعوا خلافاتهم جانبا ويلعبوا دورا في قيادة البلاد نحو مسار التقدم".

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أنه رغم أن البلاد تواجه عددا من التحديات المختلفة، تسعى الحكومة القائمة إلى وضع الدولة في طريق التنمية.

وأضاف أن المفوض السامي الباكستاني لدى الهند سهيل محمود سيتولى منصب وكيل وزارة الخارجية بعد تقاعد تهمينا جانجوا.