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بدأت الصين أعمال بناء الهيكل الرئيسي لمحطة للطاقة الكهرومائية بطاقة 2.24 ميجاوات على نهر جينشا، في الجزء العلوي من نهر يانجتسي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وقد بُني سد مؤقت أمام موقع البناء أمس السبت.

وتقع محطة "يباتان" للطاقة الكهرومائية، بين منطقة باييو في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين ومنطقة كونجو بمنطقة التبت ذاتية الحكم.

ولدى اكتمالها ستكون هذه المحطة هي أكبر محطة للطاقة الكهرومائية، أعلى نهر جينشا.

وتقوم بتنفيذ المشروع شركة "تشاينا هواديان" المحدودة لتنمية الطاقة الكهرومائية أعلى نهر جينشا، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 33.4 مليار يوان (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي).

وقال وي يونج شين، من شركة "تشاينا هواديان"، إن المشروع حصل على موافقة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في عام 2016، وإنه من المتوقع أن تبدأ أول وحدة توليد للمحطة العمل في عام 2025.

وذكر جيا تشونج تشي، مسؤول آخر بالشركة، أنه من المتوقع أن تقلص المحطة بعد تشغيلها استهلاك الفحم بواقع 3.99 مليون طن وكذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 7.37 مليون طن سنويا.

وتم القيام بتقييم بيئي شامل لمحطة الكهرباء قبل الشروع في إنشائها.

وأوضح وي يونج شين أنه تم التخطيط لبناء 13 محطة للطاقة الكهرومائية على الروافد العليا لنهر جينشا.