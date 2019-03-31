قاضية توقف خطط ترامب للتنقيب عن النفط في المحيطين المتجمد الشمالي والأطلسي

حكمت قاضية في ألاسكا بأن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفتح مناطق في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي للتنقيب عن النفط والغاز غير قانونية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية السبت.

وخلصت القاضية شارون جليسون، في وقت متأخر من أمس الجمعة إلى أن أشكال الحماية التي فرضها الرئيس السابق باراك أوباما "ستظل مطبقة وسارية المفعول ما لم يلغها الكونجرس".

كما قضت جليسون، بأن محاولة ترامب لإلغاء حظر التنقيب "غير قانونية، لأنها تجاوزت سلطات الرئيس"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان الحكم الذي صدر في ألاسكا في وقت متأخر من أمس الجمعة هو آخر إخفاق لخطط ترامب، بعدما منع قضاة في ولايتي كولورادو ووايومنج خطط التنقيب في ولايتيهما خلال شهر مارس الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

ورغم ذلك لا يزال من الممكن إلغاء الأحكام الصادرة في الولايات في المحكمة العليا.