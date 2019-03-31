مشروع قرار عربي حول الجولان: اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل باطل شكلا ومضمونا

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أعلن قادة الدول العربية في قمة تونس اليوم الأحد عن مشروع قرار عربي لرفض وإدانة القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل واعتباره باطلا شكلا ومضمونا ويمثل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة.

وتضمن القرار تقديم الدول العربية الدعم الكامل لسورية في استعادة الجولان المحتل وللبنانية مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر وحق لبنان باسترجاعهما.

ولفت إلى ان القرار الأمريكي يتناقض مع مسؤولية الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن، باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس وأن القرار لا يغير شيئا من الوضعية القانونية للجولان المحتل.

وخلص القرار العربي بتكليف وزراء خارجية الدول الاعضاء بالعمل بكل الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية لمجابهة الاعتراف الأمريكي بسيادة اسرائيل على الجولان السوري المحتل.

كما أعلن عن التقدم بمشروع قرار الى مجلس الامن عبر الممثل العربي لدولة الكويت في مجلس الأمن واستصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وبطلان الاعتراف الأمريكي.