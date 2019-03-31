أظهر استطلاع للرأي نُشر اليوم الأحد، أن أكثر من 6 من أصل كل عشرة كوريين جنوبيين يعتقدون أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سوف تتوصلان في نهاية المطاف إلى اتفاق بشأن قضايا نزع السلاح النووي ورفع العقوبات الاقتصادية.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد الرأي لمجتمع كوريا - ونقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- والذي شمل 1.008 من البالغين على مستوى البلاد، أكد حوالي 62.6 % أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سوف تتوصلان إلى تفاهم بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ورفع العقوبات عن بيونج يانج، بينما أعرب 33.7 % عن اعتقادهم بعدم توصل الدولتان إلى اتفاق لأن بينهما اختلافات كبيرة حول هذه القضية.

وردا على سؤال حول الطرق المفضلة للتعامل مع عملية نزع السلاح النووي ورفع العقوبات، وقال 40.2 % إن القيود المفروضة على نظام كيم جونج أون ينبغي تخفيفها تدريجيا مع تحركات مقابلة من كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي، كما أظهر الاستطلاع أن حوالي 37 % يؤيدون الإبقاء على العقوبات الحالية حتى تفكك كوريا الشمالية بالكامل برنامجها للأسلحة النووية.

وبالنسبة للسياسة الكورية الجنوبية، فقد قال حوالي 52.3 % من المستجيبين أنهم يؤيدون أداء الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن في إدارة شؤون الدولة، بانخفاض 2.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق.