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وفاة فلسطيني رابع في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 31 مارس 2019 - 1:17 ص | آخر تحديث : الأحد 31 مارس 2019 - 1:17 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، عن وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شرق قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن فتى يبلغ من العمر (17 عامًا) توفى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شرق خان يونس جنوب القطاع.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اليوم، إلى أربعة بينهم ثلاثة فتية إضافة إلى إصابة أكثر من 300 متظاهر بجروح وحالات اختناق.

وشهد قطاع غزة اليوم تظاهرات حاشدة في ذكرى مرور عام على انطلاق مسيرات العودة تحت شعار (مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار).

وقُتل 270 فلسطينيًا وجُرح أكثر من 30 ألف آخرين بحسب مصادر فلسطينية رسمية منذ انطلاق مسيرات العودة قبل عام للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المفروض منذ منتصف عام 2007.


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