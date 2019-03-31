الوفود العربية تتوافد على تونس للمشاركة في القمة العربية اليوم الأحد

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تتوافد وفود الدول العربية إلى تونس للمشاركة في القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين التي ستنطلق اليوم الأحد.

واستقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي يترأّس وفد بلاده المشارك في أشغال الدورة.

واستقبل السبسي الرئيس العراقي برهم أحمد صالح، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والرئيس اللبناني ميشال عون وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الموريتاني محمد أولاد عبد العزيز ورئيس جيبوتي اسماعيل عمر جيلي.

كما استقبل السبسي رمطان لعمامرة، نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية الجزائري، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج.

واستقبل الوزير المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الحبيب الصيد، حاكم إمارة الفجيرة وعضو المجلس الأعلى للإتحاد الشيخ حمد بن محمد الشرقي (الإمارات العربية المتحدة)، والنائب الأول لرئيس جمهورية السودان ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف.

كما وصل منذ الخميس الماضي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.