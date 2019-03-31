نجاة نائب الرئيس الأفغاني من ثلاثة كمائن لطالبان

ذكر مسؤولون أن نائب الرئيس الأفغاني، عبد الرشيد دوستم نجا من ثلاثة كمائن من قبل عناصر حركة طالبان، وهو في طريقه إلى مسقط رأسه مساء أمس السبت.

وذكر معاونوه اليوم الأحد أن المسلحين استهدفوا قافلة دوستم بصواريخ وأسلحة ثقيلة أخرى في ثلاث مناطق منفصلة على طول الطريق السريع بلخ -جوزجان في إقليم جوزجان شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل أحد حراسه الشخصيين وإصابة اثنين آخرين.

وكان دوستم قد أكد في وقت سابق تقارير بشأن خطط طالبان لنصب كمائن، لكن رفض الذهاب جوا، طبقا لما قاله مساعداه المقربان، عزيز أحمد بيجي وبشير أحمد تايانج.

وكان نائب الرئيس قد نجا بالفعل من هجوم انتحاري أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المسؤولية عنه في عام 2018، في العاصمة كابول، حيث قُتل 23 شخصا وأصيب 107 آخرين.

وقبل حادث أمس السبت، طلب دوستم من الحكومة إذنا لإجراء عملية لطرد طالبان في الأقاليم الشمالية، خلال أول زيارة له إلى الأجزاء الشمالية من البلاد، منذ أكثر من عامين.

وقال دوستم إنه إذا أعطت الحكومة له مهلة ستة أشهر، سيكون قادرا على تأمين 16 إقليما شماليا على الأقل. تأتي الزيارة فيما كثف مسلحو طالبان هجماتهم في الأقاليم الشمالية، على الرغم من محادثات مستمرة مع مبعوثين أمريكيين.

وكان دوستم وهو زعيم أوزبكي عرقي قد غادر أفغانستان في مايو 2017 متوجها إلى تركيا، قبل أن تبدأ جلسات المحكمة ضده بسبب ما يزعم من خطف وتعذيب خصم سياسي.