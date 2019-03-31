الرئيس الألماني يطلق احتفالية عام الأديب فونتانه بمدينة نويروبين

افتتح أمس السبت، عام الاحتفال بالأديب الألماني تيودور فونتانه، بحضور رئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس وزراء ولاية براندنبورج ديتمار فويدكه، في مدينة نويروبين في ولاية براندنبورج شرقي البلاد.

وقال شتاينماير، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الاحتفالية في مقر كنيسة الحضارة بالمدينة إن فونتانه يعد ظاهرة استثنائية في القرن التاسع عشر، "وروايته لا تصور بروسيا القديمة بقدر ما تعكس الصراع بين التقاليد والحداثة وربما كان هذا السبب في بقائها مؤثرة إلى اليوم".

وكان رئيس الدولة تفقد بصحبة فويدكه معرضًا عن فونتانه والبيت الذي ولد فيه.

كان فونتانه كاتبًا وصحفيًا وصيدلانيًا (عاش بين 1819 و1898) ويتم تكريمه بمناسبة يوم ميلاده المائتين بعروض كبيرة في مسقط رأسه نويروبين.

وأبدع فونتانه أعمالا ذات مستوى عالمي مثل رواياتيه "إفي بريست" و"محاكمات واضطرابات"، وغيرهما، وهي روايات رسم بها فونتانه صورة دولة بروسيا في القرن التاسع عشر وطبعها بطابعه.