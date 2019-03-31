بريطانيا تمنح الشرطة صلاحيات إيقاف وتفتيش دون اشتباه لمواجهة جرائم الطعن

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الأحد، أن الشرطة البريطانية ستقوم بإيقاف بعض الأشخاص وتفتيشهم دون تهمة أو اشتباه، في إطار إجراءاتها لتعزيز محاربة جرائم الطعن بالسكين.

وكشفت الصحيفة البريطانية - على موقعها الإلكتروني - تزايد احتمالية إيقاف أصحاب البشرة السوداء وتفتيشهم عن أصحاب البشرة البيضاء بمقدار تسع مرات ونصف في إنجلترا وويلز، مشيرة إلى أن الحكومة منحت الشرطة صلاحيات شاملة للإيقاف والتفتيش دون اشتباه نظرا لارتفاع معدلات جرائم الطعن بالسكين.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد قالت إن تعزيز سلطات الشرطة من شأنه أن يساعد في مواجهة أعمال العنف الخطيرة في المناطق الأكثر تأثرا في إنجلترا وويلز، غير أن جماعات حقوقية حذرت من أن الأمر قد يزيد من تأزم الفوارق العرقية وإثارة الاستياء.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية البريطانية، إن التعديلات الأخيرة التي طرأت على صلاحيات الشرطة سوف يتم تطبيقها بشكل مبدئي على 7 من مراكز قوات الشرطة التي شهدت أعلى معدلات جرائم الطعن بالسكين، الأمر الذي يعني استخدام ما لا يقل عن 3000 شرطي لصلاحيات الوقف والتفتيش.