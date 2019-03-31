بدء التوقيت الصيفي في أوروبا اليوم الأحد

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يبدأ بعد منتصف ليل السبت / الأحد، تقديم التوقيت بمقدار ساعة واحدة فى الدول الأوروبية ليبدأ بذلك العمل بالتوقيت الصيفي في أوروبا.

وبرغم الجدل الكثير الذي ثار حول هذه المسألة إلا أن ألمانيا ما تزال تقوم بتعديل التوقيت مرتين في العام.

وقالت السلطات الألمانية إن التغيير سيتم يوم الأحد، في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) بتقديم التوقيت ساعة واحدة لتصبح الثانية بعد منتصف الليل.

يتم اتباع هذا النظام منذ 1980 في ألمانيا وهو أمر ينظم بصورة موحدة أيضا في جميع دول الاتحاد الأوروبي. وتعود الساعة إلى التوقيت القديم ( أى تأخيرها لمدة ساعة واحدة ) فى يوم الأحد الأخير من أكتوبر .

والجهة المسؤولة عن هذه المهمة في الاتحاد الأوروبي كله هو المؤسسة الاتحادية للتقنية الفيزيائية بألمانيا ومقرها مدينة براونشفايج الألمانية.

وتقوم المؤسسة من خلال جهاز إرسال للموجات الطويلة مقره ماينفلينجن قرب فرانكفورت بتزويد ساعات الإذاعات ومحطات السكك الحديدية والعديد من الساعات الأخرى بالوقت القانوني الجديد.

ومن المقرر بعد تصويت أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي مؤخرًا لصالح إلغاء هذا الإجراء أن ينتهي إقرار تطبيقه قريبًا.

ويقول الخبراء المختصون في المؤسسة المذكورة إن هذا الأمر يمكن أن ينتهي خلال عامين.