الشرطة الأوكرانية: أكثر من 1600 شكوى بارتكاب انتهاكات في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الشرطة الأوكرانية أنها تلقت أكثر 1600 شكوى بارتكاب انتهاكات انتخابية خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية الأوكرانية نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن الشرطة تلقت الشكاوى في تمام الساعة السادسة مساء حسب التوقيت المحلي، قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع.

وأضاف البيان أن الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها تضمنت إجراء حملات انتخابية بشكل غير مصرح به داخل مراكز الاقتراع ومحاولة إرشاء الناخبين، فضلا عن تبديد بطاقات الاقتراع.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الممثل الكوميدي الشهير فولوديمير زيلينسكي يتصدر السباق الرئاسي الذي يضم 39 مرشحا رئاسيا، متفوقا على الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو ويوليا تيموشينكو، رئيس الوزراء الأسبق بفارق كبير.