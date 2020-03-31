محافظ الوادى الجديد يطمئن على إجراءات السلامة بالتأمينات لصرف المعاشات

وجه محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، باتخاذ جميع إجراءات السلامة والأمان وسبل الراحة للمواطنين من أصحاب المعاشات، بالتزامن مع بدء إجراءات صرف المعاشات اعتبارا من الغد.

جاء ذلك خلال تفقده لمنظومة العمل وجاهزية مقر التأمينات الاجتماعية والمعاشات بمدينة الخارجة يرافقه اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة تنظيم عمليات الصرف من خلال اللائحة التي وضعتها وزارة التضامن الإجتماعي وتسليم كروت بالأرقام لكل مواطن منعًا للتزاحم والتكدس والحرص على ترك مسافات بين المقاعد المخصصة للانتظار حفاظا على صحة وسلامة المترددين من كبار السن.