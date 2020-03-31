قال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الأوضاع في المحافظة مستقرة ومطمئنة، لافتًا إلى أنه تم تطبيق الحجر المنزلي على سكان عمارتين وتعقيمهما بعد ثبوت إصابة حالتين بهما، كإجراء احترازي لحماية المواطن.

وأضاف المحافظ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الإجراءات الوقاية التي تنفذها المحافظة من فرض حجر صحي على بعض عمال المصانع والمساكن، تأتي في المقام الأول لسلامة المواطنين، حتى تتمكن الصحة من السيطرة على انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأكد الغضبان أن الأوضاع في المحافظة تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن هناك 160 عامل في إحدى المصانع تم وضعهم في الحجر الصحي مسبقًا بسبب حالة اشتباه، موضحًا أنهم سيخرجون غدًا من العزل لعدم إثبات إصابة أي منهم.

وأجرى رئيس حي الضواحي بالمحافظة، حملة موسعة لتطبيق الحجر المنزلي على سكان عمارتين من منطقتي «الوفاء» و«المبارك»، لمدة 14 يومًا، بعد ثبوت إصابة شخصين من السكان، ذلك مع تنفيذ عمليات التعقيم عليهما ولجميع العمارات المجاورة بجانب الكشف الطبي على السكان كافة، كما أنه سيتم التنسيق مع مديرية التضامن بالمحافظة لتوفير المواد الغذائية ومستلزمات أسر العمارتين.